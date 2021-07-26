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قرار جديد من المصري ضد نجم الفريق

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قرار جديد من المصري ضد نجم الفريق قرار جديد من المصري ضد نجم الفريق

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استقر نادي المصري البورسعيدي على تجميد البوركيني سعيدو سيمبوري، حتى نهاية الموسم، بقرار من الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر.

وكان اللاعب قد انقطع عن تدريبات الفريق البورسعيدي منذ عودته إلى المران بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام.

وجاء رفض اللاعب البوركيني العودة إلى التدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث أغلق هاتفه أمام مسؤولي النادي البورسعيدي.

كما خاطب مجلس المصري البورسعيدي اتحاد الكرة لتقديم شكوي بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات من أجل الحفاظ على حقوق النادي المادية.

المصرى اليوم

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