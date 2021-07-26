«الجيزة»: إزالة 16 بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة عقب العيد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية اليومية، للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

وأكد على عدم التهاون حيال أي مخالفه تقام وإزالتها على الفو، مشيراً انه تم ضبط وإزالة 16 حاله بناء مخالف عقب اجازة عيد الأضحي المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي اجرتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمراكز.

قام مركز أطفيح بإزالة 5 حالات بناء مخالف بالوحدات المحلية بالبرمبل والصالحية ومنشأة سليمان تتراوح مساحاتهم ما بين 70 إلى 100 و150 م2 وتم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية .

وقام مركز منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء حوائط تتعدى على الطريق العام بقرية الجلاتمة وضبط حاله تعدى بالقيام بصب سقف الدور الأرضي لعقار مخالف يتم إنشائه على مساحه 135م2 بالوحدة المحلية بأبوغالب وقد تمت إزالته في المهد ومصادرة المعدات المستخدمة

كما قام مركز أبوالنمرس بإزاله غرف من الطوب الأبيض وأسوار مقامه بالمخالفه تحت أبراج الضغط العالى بمنطقة حوض العشرية بقرية ترسا بالإضافة إلى فك شدة خشبية وتكسير سقف على مساحة 80 م2 تم إقامتهم بدون ترخيص بمنطقة نزلة الاشطر.

وقام مركز الواحات البحرية بإزالة فورية في المهد لتعدى على أراضي أملاك الدولة بمدينة الباويطى على مساحة 160م2 وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تم إزالة حاله تعدى في المهد على الأراضي الزراعية بمساحه 150 م2 بقرية كفر زهران بمركز البدرشين وإزاله 2 حاله بناء مخالف لأسوار وبوابات حديدية وغرفتين بالطوب الأبيض في الوحدة المحلية بالزيدية بمركز أوسيم.

بالإضافة إلى إزالة حاله تعدى على أراضى زراعية بالبناء المخالف بالوحدة المحلية ببرنشت بمركز العياط كما تم إزالة حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بقرية غمازة الصغرى بمركز الصف.

وفى حى جنوب الجيزة تم ضبط أعمال بناء أسوار بالمخالفه بعقار بمنطقة المنيب وتم ازالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.