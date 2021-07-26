مصرع 3 أشخاص في حادث مروع وإصابة 11 في انقلاب سيارة بالبحيرة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروع بين «توك توك» وسيارة نقل في نطاق مركز بدر في محافظة البحيرة، كما أصيب 11 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز كفر الدوار في البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر باصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» على طريق «قرية المعركة – قرية النجاح»، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وهم «رضا .م .أ» 45 سنة، و«عطية .ع .م» 65 سنة، و«فتحية .ع .أ» 80 سنة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر المركزي في محافظة البحيرة.

وتلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي السريع أمام منطقة معمل القزاز، في نطاق المركز، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بينهم 4 أطفال أعمارهم تتراوح بين عام و7 سنوات، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، واثنان منهم مصابان بجروح في فروة الرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار المركزي وعمل الإسعافات الأولية والفحصوصات اللازمة.

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