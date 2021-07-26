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«عمليات شمال سيناء»: انتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. ولا شكاوى

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«عمليات شمال سيناء»: انتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. ولا شكاوى «عمليات شمال سيناء»: انتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.. ولا شكاوى

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أعلنت غرفة العمليات الرئيسية في محافظة شمال سيناء، الإثنين، انتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة .

وأكدت الغرفة في بيان إنه عقب انتهاء امتحانات اليوم أن امتحانات الثانوية العامة أداها 3064 طالبا وطالبة من الشعبة العلمية في مادة اللغة الأجنبية الأولى ( الانجليزية ) لمدة 3 ساعات في 23 لجنة، وغياب عدد 8 طلاب على مستوى المحافظة.

كما أدى امتحانات الثانوية الأزهرية عدد 313 طالبا وطالبة من القسم الأدبى في مادة التاريخ لمدة 3 ساعات في 8 لجان على مستوى المحافظة وغياب 52 طالبا وطالبة .

وأشارت الغرفة إلى اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدة عدم رصد أي شكاوى، أو حالات اشتباه أو إصابات كورونا.

المصرى اليوم

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