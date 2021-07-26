«الهجان» يتفقد محيط قصر محمد علي ورفع القمامة وتوسعة «الدائري» بشبرا الخيمة

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، الأعمال الجارية بمحيط قصر محمد على بشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، ودهان واجهات المباني المطله عليه بلون موحد وبشكل تنسيق وحضاري متميز.

وكلف المحافظ، بحسب بيان صحفي الإثنين، رئيس الحي بالبدء في اعمال رصف الشوارع المحيطه بالقصر.

وتابع المحافظ الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وعدد من المدن المجاورة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة اولا بأول، حيث تم رفع القمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم اسكو، موجها بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مع مهندسي الموقع للوقوف على مستجدات الأعمال حيث تم الإنتهاء من اعمال الرصف في جميع القطاعات، وجاري أعمال وضع بلاط الانترلوك في الجزر الوسطي وعلي جانبي الطريق مع انشاء البلدورات على حرم الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

جاءت الجولة بحضور واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبراالخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة. واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمه، ومجدي نجاح رئيس مجلس مدينه قليوب، والمهندسه هاله شندي مدير عام الابنيه التعليميه، ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة الصرف الصحي وجهاز تعمير القاهرة الكبري.