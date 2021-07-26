محافظ أسوان يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإثنين، أعمال الرفع المساحى لمشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بالكرور والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600 ملل للقضاء على ظاهرة الكسور المتعددة التي تعرض لها الخط، ما يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات، فضلاً عن تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمبانى المجاورة للخط بمنطقة الكرور.

وفى نفس الجولة، تابع اللواء أشرف عطية القطاع الرابع لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات والذى يتضمن الخط البديل والجديد للصرف الصحى بطريق السادات بطول 1400 متر وبقطر 630 مللى، بجانب إحلال وتجديد خط مياه الشرب العمومى بطول 3.5 كم وبقطر 250 مللى من ضمن المرحلة الأولى بإعتمادات بلغت 44 مليون جنيه.