أبرزهم فاران.. 5 لاعبين ارتبطوا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

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بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، أصبح مانشستر يونايتد مستعدًا لتوقيع المزيد من اللاعبين لتهيئة الفريق للنجاح في الموسم المقبل.



وأعلن المدرب النروجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحُمر رسميًا عن وصول جادون سانشو. تزعم التقارير أن المدرب يريد أيضًا إضافة قلب دفاع ولاعب وسط دفاعي لتقوية الفريق.



لم يفز الشياطين الحُمر بعد بأي لقب تحت قيادة النرويجي. ومع ذلك، تبدو الأمور أكثر إشراقًا للنادي بعد أن خسارته بصعوبة أمام فياريال في نهائي كأس الدوري الأوروبي.



لزيادة فرصهم في الفوز بلقب هذا الموسم، تم ربط العديد من اللاعبين بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. في هذا التقرير، إليكم نظرة على 5 لاعبين قد يأتون إلى ملعب الأولد ترافورد.

5- كيران تريبير:

يدخل كيران تريبيير العام الأخير من عقده مع أتلتيكو مدريد. يقال إنه حريص على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استعداد مانشستر يونايتد للترحيب به.

انضم الظهير الأيمن إلى أتلتيكو مدريد في عام 2018 مقابل رسوم قدرها 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المميزات الإضافية وفاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

مع سعي سولشاير لإضافة المزيد من الخيارات الدفاعية قبل بدء الموسم الجديد، ظهر تريبير كهدف مُحتمل.

في يورو 2020، كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا متألقًا كلما لعب. لقد كان يمثل تهديدًا دائمًا في الجهة اليمنى وساعد في صنع هدف إنجلترا أمام إيطاليا في المباراة النهائية.

قدم مدافع توتنهام هوتسبير السابق ستة تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي. وبالمقارنة، نجح آرون وان بيساكا، الظهير الأيمن الأول لمانشستر يونايتد، في تقديم أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد تريبيير متخصصًا في الكرات الثابتة وسيكون بالتأكيد لاعبًا رائعًا.

4- روبن نيفيز:

يُقال إن مانشستر يونايتد يُنافس أرسنال على توقيع روبن نيفيس. انضم لاعب خط الوسط إلى ولفرهامبتون واندرارز مقابل حوالي 15.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 وبقي ثلاث سنوات على عقده.

نظرًا لأن برونو فرنانديز هو زميله الدولي في الفريق، فقد يميل نيفيز إلى الانضمام إلى الشياطين الحمر على الجانرز.

ويقال أيضًا أن لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة السابق حريص على انضمام نيفيز إليه في مانشستر يونايتد. على هذا النحو، فإن انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أمر معقول للغاية ولكنه سيكلف حوالي 35 مليون جنيه إسترليني.

في الموسم الماضي، سجل نيفيس خمسة أهداف وسجل هدفًا واحدًا في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون واندرارز. كما لعب دورًا حاسمًا في موسم ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث شارك في تسع مباريات وقاد فريقه إلى ربع النهائي.

3- ليون جوريتزكا:

وفقًا للتقارير، تحدث مانشستر يونايتد مع وكلاء ليون جوريتزكا حيث زاد النادي اهتمامه بلاعب بايرن ميونيخ.

يريد عمالقة البوندسليجا الإبقاء على جوريتزكا ويعتقد أنهم عرضوا عليه تمديد العقد، لكن المحادثات لا تزال في طريق مسدود.

منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ في 2018، لعب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 112 مباراة في جميع المسابقات وسجل 25 هدفًا. إذا فشل في تمديد عقده مع الفريق البافاري هذا الصيف، فسيكون قادرًا على الانضمام إلى أي ناد في انتقال مجاني الصيف المقبل. ورد أن ريال مدريد مستعد لإحضار اللاعب إلى إسبانيا.

يحتاج مانشستر يونايتد إلى التصرف بسرعة للتعاقد مع الدولي الألماني. يتمتع جوريتزكا، البالغ من العمر 26 عامًا، بخبرة كبيرة في كرة القدم الأوروبية وعلى المستوى الدولي. إذا انضم إلى فريق سولشاير، فإنه سيعزز بالتأكيد استقرارهم في خط الوسط.

2- إدواردو كامافينجا:

بعد موسم مثير للإعجاب مع رين، اكتسب إدواردو كامافينجا اهتمامًا كبيرًا من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك مانشستر يونايتد.

يحرص الشياطين الحمر على إحضار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى أولد ترافورد على الرغم من التقارير التي تفيد بأن كامافينجا يُفضل الانتقال إلى إسبانيا.

في حديثه إلى وسائل الإعلام، قال رئيس نادي رين نيكولاس هولفيك: "المناقشات لا تزال جارية، كل شيء مفتوح، إما للمغادرة خلال فترة الانتقالات هذه - إذا كان العرض يرضي الجميع - أو لتمديد، لن يغادر بثمن بخس، لقد أجرينا الكثير من المناقشات ولكن لا شيء يكتمل بطريقة أو بأخرى".

ينتهي عقد كامافينجا العام المقبل، وقد يكلف مانشستر يونايتد 25.7 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف. بعد متابعة لاعب خط الوسط الموهوب على مدار العامين الماضيين، إن براعة كامافينجا كلاعب خط وسط دفاعي ستضيف بالتأكيد قيمة إلى فريق مانشستر يونايتد.

1- رفائيل فاران:

بعد أن أمضى عقدًا من الزمن مع ريال مدريد من المتوقع أن يُغادر رافائيل فاران إسبانيا وينضم إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

كان الشياطين الحمر على اتصال مع قلب الدفاع الفرنسي، وكل ما تبقى هو أن يتوصل الفريقان إلى اتفاق.

على الرغم من أن لوس بلانكوس معرض لخطر خسارة فاران في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل، إلا أنه يقال إنه يريد 50 مليون جنيه إسترليني للمدافع في النافذة الحالية. يُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على أنه شريك مُحتمل في قلب الدفاع لهاري ماجواير، الذي استمتع بأداء رائع مع إنجلترا في يورو 2020.

في الموسم الماضي، تلقى مانشستر يونايتد 44 هدفًا، وهو أكبر عدد من الأهداف بين الأندية التي احتلت المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا جاء فاران إلى أولد ترافورد، فمن المُحتمل أن يضمن أن يتلقى الشياطين الحمر أهدافًا أقل ويجعل النادي منافسًا أقوى على اللقب.