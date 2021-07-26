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وسط إجراءات احترازية.. "ثقافة وفنون القريات" تنظم مسرحية "شباب في ورطة"

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مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب

وسط إجراءات احترازية..

بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف خالد العيسى، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات سالم الشراري، ووسط إجراءات احترازية وتنظيمية، استضافت لجنة الثقافة والفنون بالقريات وبالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية مسرحية "شباب في ورطة" على مسرح مركز التنمية بالمحافظة، من تأليف محمد العفر وإخراج عبدالقادر المرعي.

وناقشت المسرحية التي شارك في تمثيلها: محمد العفر، وعبدالقادر المرعي، ونضال الدريويش، وعبدالعزيز الصخري، وأحمد الدهام، وحسن المعيرفي، في ثلاثة فصول مواضيع اجتماعية بقالب كوميدي، حول التعصب الرياضي والصداقة والمسؤولية لدى الشباب حيث شهدت المسرحية تفاعل الحضور، كما شملت معرضًا للفن التشكيلي المصاحب بمشاركة فنانين وفنانات من خلال لوحات مميزة.

وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات أحمد الشراري: "إن إقامة مسرحية شباب في ورطة بالقريات هي بداية عودة المسرحيات في المحافظة بعد غياب طويل، وتأتي هذه المسرحية ضمن تنوع الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالثقافة والفنون، والقادم أجمل لتنوع الفعاليات، ومثل هذه الأنشطة والبرامج جاءت بدعم مستمر من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وخالد العيسى مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف.

وسط إجراءات احترازية..

وسط إجراءات احترازية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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