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رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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"القحطاني" هنأ منسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رعى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني صباح اليوم حفل معايدة منسوبي الجامعة في بهو كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة.

ورفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، والذي يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، وما استحدث من أنظمة تقنية سهلت على ضيوف الرحمن الحج.
كما هنأ منسوبي الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالنجاح الذي حققته الجامعة خلال عملية قبول الطلبة لهذا العام، وكذلك استمرارية العمل في مركز لقاحات كورنا طيلة فترة الإجازة، وتضمن اللقاء عدداً من المداخلات حيث تحدث الدكتور علي هندي عميد التطوير الأكاديمي عن خطط ومنجزات الجامعة في الاعتماد البرامجي، كما تحدث الدكتور علي المالكي المشرف على الإدارة العامة للمشاريع عما يتم تنفيذه من مشاريع وبنية تحتية، فيما تحدث الدكتور مدني آل عيسى المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي عن جهود مركز لقاحات كورونا في التحصين ضد .
وفي نهاية اللقاء كرم المشرف السابق على الإدارة العامة للمشاريع المهندس محمد الحكمي، والفريق الإعلامي الذي أشرف على تنفيذ خطة القبول لهذا العام.

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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