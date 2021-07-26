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وجه الإعلامي خالد الغندور، رسايل نارية لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد هجوم الأخير على اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة لاستاد الإسكندرية فى منافسات بطولة الدوري.

وأكد الغندور، أن نادى الزمالك تلقى اخطاراً من هيئة ستاد القاهرة تؤكد إغلاق الملعب شهرين للصيانة لذا طالب بنقل مواجهة غزل المحلة للإسكندرية.

وقال بندق فى تصريحات إذاعية :" سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى بيتكلم امبارح عن مبدأ تكافؤ الفرص وبيقول ليه الزمالك يلعب فى اسكندرية وتقريبا هو ميعرفش إن استاد القاهرة مغلق للصيانة شهرين والزمالك بيدور على ملعب".

وأضاف:" الزمالك تلقى اخطار من هيئة ستاد القاهرة يفيد بعدم قدرته على لعب أى مباراة هناك لنهاية الموسم لان الملعب دخل الصيانة لذا كان تفكير الزمالك فى البحث عن ملعب أخر لمواجهة غزل المحلة".