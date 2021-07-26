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أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لزوجته ياسمين عبد العزيز (التفاصيل)

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أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لزوجته ياسمين عبد العزيز (التفاصيل) أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لزوجته ياسمين عبد العزيز (التفاصيل)

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استقرت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ،ومن المقرر أن تخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة .

وكتب الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبدالعزيز، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاَ :«على قدر أهل العزم تأتي الشدائد».

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد كشف اخر تطورات حالتها الصحية لافتاَ أنها لم تتدخل في غيبوبة، مؤكداَ أنها ستكون في بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام.

وقال وائل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: «ياسمين عبدالعزيز حالتها مستقرة إلى حد ما، والأطباء أكدوا أنه خلال أسبوع أو 10 أيام ستكون في بيتها، ولكنها تعبانة ومحتاجة وقت نطمئن عليها أكثر، ولكن الحمدلله بقت أحسن كثير برعاية الأطباء ودعاء الجمهور».

وأضاف عن حالتها: «هي قليلة الكلام لأن الموضوع متعب ومحدش بيزورها، لأن الزيارة ممنوعة عنها، وشكرًا لدعوات الناس واهتمامهم، وإن شاء الله ياسمين تطلع قريب وأنا عارف أنها قوية، واحنا مش بنحب نتكلم عن مرضنا وكنت مانع ظهوري أو كلامي في أي قناة ولكن دي الحالة اللي اتكلمت فيها».

وأوضح: «ياسمين مدخلتش في غيبوبة زي ما طلعت إشاعات بس عملت عمليتين في المعدة وده مش حاجة سهلة ودخلت بعدها العناية فضلت فترة، وبعدها انتقلت لغرفتها وكان ممنوع عنها الزيارة».

وتابع: «مقدرش أقول إن ياسمين ضحية خطأ طبي، في نقابات بتكلمنا ولازم النقابات تتدخل في الموضوع ده، والمهم عندي أن ياسمين تطلع، وده اللي يهمني فقط».

المصرى اليوم

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