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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يودع سفير بإثيوبيا قبل توليه منصبه الجديد (صور)

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استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقيه محمد، الإثنين، السفير أسامة عبدالخالق سفير لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، وذلك في زيارة توديعية.

ونقل السفير عبدالخالق لرئيس المفوضية الإفريقية تقدير مصر للتطور المستمر في مستوي التعاون بين مصر والمفوضية لاسيما خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، والجهود التي تم بذلها لتنفيذ أولويات رئيس الجمهورية خلال رئاسته للمنظمة القارية.

وتطلع السفير المصري نحو مواصلة فقيه لمساعيه للتنفيذ الكامل لأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ وخاصة منطقة التجارة الحرة القارية وبرنامج تنمية البنية التحتية والاستجابة لجائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن دور الاتحاد الأفريقي في التعامل مع تحديات السلم والأمن ومن بينها سد النهضة الإثيوبي.

جدير بالذكر أن السفير أسامة عبدالخالق من المقرر ان يتسلم في شهر سبتمبر المقبل مهام منصبة الجديد مندوبًا دائمًا لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك خلفا للسفير محمد إدريس.

المصرى اليوم

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