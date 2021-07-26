«سعفان»: استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 274 شابًا بالفيوم

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 10 عمال غير منتظمة، و7059 جنيها رعاية صحية لـ 29 عاملا، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 274 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال على أبوالحسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، إن المديرية تلقت 21 شكوى عمالية، تم تحويل 13 شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 3 شكاوى تم حفظها، وتبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 80 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 279 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.