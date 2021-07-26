أخبار عاجلة

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية" -
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي -
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار -
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة -
اكتشف محمود عبدالعزيز ومديحة كامل من مدارس اسكندرية -
بالطبل على جركن.. استمع إلى أغانى البدور من العم حسان وأطفاله -
البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل) -
عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب -
إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و56 شخصًا آخرين (الأسماء والتفاصيل) -
بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«سعفان»: استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 274 شابًا بالفيوم

Print
«سعفان»: استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 274 شابًا بالفيوم «سعفان»: استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة وتعيين 274 شابًا بالفيوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 10 عمال غير منتظمة، و7059 جنيها رعاية صحية لـ 29 عاملا، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 274 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال على أبوالحسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، إن المديرية تلقت 21 شكوى عمالية، تم تحويل 13 شكوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 3 شكاوى تم حفظها، وتبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 80 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد- 19)، تم التفتيش على 279 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة