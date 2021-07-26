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«إهدار 281 مليون جنيه».. أول تحرك من البرلمان حول تدهور نتائج بعثة في طوكيو

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«إهدار 281 مليون جنيه».. أول تحرك من البرلمان حول تدهور نتائج بعثة مصر في طوكيو «إهدار 281 مليون جنيه».. أول تحرك من البرلمان حول تدهور نتائج بعثة في طوكيو

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أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والتى تشارك فيها 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وأوضح النائب أن النتائج محبطة للغاية لاسيما بعد وان جاءت نتيجة البعثة المصرية خسارة في العاب الريشة الطائرة، وفى السلاح والرماية والسباحة، والتنس والتايكوندو وتنس الطاولة، واليد والجمباز

وأشار إلى أن هذه البعثة كلفت مصر –رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد- 281 مليون جنية مما يعد اهدارا للمال العام نتاج اخفاق البعثة إلى الان.

وأكمل الجاهل أن أكثر الأمور استفزازا تصريحات مسئولين البعثة التي اقرت بأن هذه النتائج «منطقية بنسبة 100%»، وأضاف في تصريحات تليفزيونية «لا يوجد أي مفاجآت في نتائج البعثة المصرية وليس كل لاعب مصري سيشارك في الأولمبياد سيحقق ميدالية وإلا سنحصل في النهائي على 145 ميدالية.

وقال النائب: كان هدفنا ان نكسر حاجز الـ5 ميداليات كأول مرة للبعثة المصرية في الأولمبياد ولكن ضاع علينا ميداليتين مضمونتين بعد استبعاد رفع الأثقال للثنائي سارة سمير ومحمد إيهاب«.
وأكمل «وضعنا آمالا كبيرة على الكارتيه والمصارعة والخماسي الحديث لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو».

كما أكد شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه تم صرف ما يعادل 200 مليون جنيه، لتجهيز البعثة بالكامل في جميع الألعاب، موضحا أنه يتم صرف مبلغ يتجاوز 5 ملايين يورو على الرياضي الواحد، في باقي دول العالم.


وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بشأن إخفاق البعثة المصرية رغم توفير الدولة كل الدعم المادى والفني، ومعرفة من المسؤول عن هذه النتائج الهزيلة، وعن تصريحات المسئولين عن البعثة المستفزة

المصرى اليوم

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