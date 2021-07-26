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«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «أحكام الشيك» لمحامين 4 فرعيات

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«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «أحكام الشيك» لمحامين 4 فرعيات «المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «أحكام الشيك» لمحامين 4 فرعيات

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام بنقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بعنوان «أحكام الشيك علمًا وعملًا»، وذلك بحضور حسين الجمال، أمين عام النقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال .

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن محاضرات معهد المحاماة تعقد تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وأضاف البيان: «وألقى المحاضرة محمد على، المحامي بالنقض، ومدير عام القطاع القانوني بالبنك الاهلي المصري، ومدرس القانون التجاري بالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، وقدم المحاضر جولة قانونية في التعريف بالشيك وتطبيقاته على أرض الواقع.

وتابع: «كما قدم شرح وافي حول الشيكات بأنواعها (البنكي، والمصرفي، والمعتمد، والخطى، والمسطر)، فقال إن الشـيـك البنكي هو المسحـوب من دفتـر الـشـيـكات الـمــسلـم لـلـعـمـيـل مـن الـبـنك، بينما الشـيـك المصرفي هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد، كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات، أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى، لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد، فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها في حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسه».

المصرى اليوم

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