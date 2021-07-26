القبض على مالك ومقاول «عقار السيالة».. واتساع نسبة الميل (صور)

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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، مساء الأحد، القبض على مالك ومقاول عقار السيّالة المائل في منطقة بحرى، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار، واستدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسؤالهم.

وحدث اتساع في ميل العقار عن النسبة المرصودة والمقدرة بـ20 سنتيمتر، وافترش الاهالى الارض لحين الانتهاء من انزال جميع متعلقاتهم ومحتويات الشقق من أثاث وأجهزة كهربائية وكافة المتعلقات الخاصة بهم، من العقار والتى تم انزالها بالاوناش من الطوابق العليا.

وقال اللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك في الاسكندرية، إن مقاول الهدم الذي تسلم العقار بدأ أعمال الهدم حيث قام بهدم الحوائط الداخلية، فضلاً عن إزالة طابقين من أعلى هما الطابقين الـ18 و17، تنفيذاً لقرار اللجنة الهندسية المشكلة من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية من كلية الهندسة.

وأوضح «الشيخ» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الهدم للطوابق الـ10 المقررة من اللجنة الهندسية خلال اسبوعين إلى 20 يوماً، على أن يتم وضع العقار تحت الرصد والمتابعة لمدة 3 أشهر تنفيذا للقرار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين.

كانت عقار مكون من 18 طابقاً (أرضى و17 دور علوى)، مخالف جرى إنشاؤه في عام 2016، بدون ترخيص، تعرض لميل مفاجئ بمقدار 20 سنتيمتر حسبما أكدت لجنة كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية برئاسة الدكتور التونى محمود التونى أستاذ الخرسانة في كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن الاسكندرية بها 164 عقار مائل و133 ألف قرار ازالة لعقارات مخالفة لم يتم تنفيذها حتى الان،مشيرا إلى أنه يتم محاسبة المتسببين في الكارثة حتى لو كانوا خارج الخدمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها 164 عقار مائل بمختلف الدرجات من 5 إلى 20 سنتيمتر.

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)

تزايد ميل العقار المنكوب فى الاسكندرية .. والنيابة تستدعى مسئولى الحى وتستعجل تحريات المباحث (صور)