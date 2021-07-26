وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر (صور)

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أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، جاء ذلك خلال افتتاحه وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر ،اليوم الاثنين، على هامش استضافة الجامعة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يقوم به الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا على أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر.

كان في استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل من: الدكتور محمد المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، ومجدي عبدالعزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح وحدة التحكم الرئيسة بجامعة الأزهر