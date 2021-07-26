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مد أجل الحكم على المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ10 اغسطس

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مد أجل الحكم على المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ10 اغسطس مد أجل الحكم على المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ10 اغسطس

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قررت محكمة جنايات شرق العسكرية،اليوم الإثنين،مد أجل الحكم على المتهمين في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»،لجلسة 10اغسطس المقبل .

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.

وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد بالسجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وتضمن قرار الاتهام «حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة».

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات «السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية (داعش وسوريا وليبيا) ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

المصرى اليوم

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