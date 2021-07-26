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مركز التخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

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مركز التخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير مركز التخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير
تأكيد الاستمرار في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة

مركز التخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

أقرّت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير؛ رغبةً في مواكبة توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية والخبرات المتراكمة وأصول التحلية القائمة ذات التقنيات الحديثة.

وأكدت أنه يتم التحضير حالياً للإعلان قريباً عن التوجهات والطموحات الجديدة بعد الانتهاء من الترتيبات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وثمّنت اللجنة الاهتمام والمشاركة من قبل الشركات والتحالفات المحلية والعالمية في أعمال طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، مؤكدةً استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستستمر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة المحطة والالتزام بتزويد العملاء بالمياه المحلاة والطاقة الكهربائية المولدة من المحطة دون تغيير أو تأخير؛ تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن المائي بالمملكة، وتقديم الخدمة بمستوى عالٍ من الجودة والكفاءة العالية إضافة إلى تحسين جودة صناعة تحلية المياه في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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