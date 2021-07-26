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الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية"
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:38 مساءً
اكتشف محمود عبدالعزيز ومديحة كامل من مدارس اسكندرية
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:37 مساءً
بالطبل على جركن.. استمع إلى أغانى البدور من العم حسان وأطفاله
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:37 مساءً
البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل)
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:32 مساءً
عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:32 مساءً
إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و56 شخصًا آخرين (الأسماء والتفاصيل)
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:32 مساءً
بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية
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الأحد 15 أغسطس 2021 02:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. مطار مراكش يستقبل أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 26 يوليو 2021 01:05 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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