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طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية

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طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية طارق حامد يحسم موقفه من العروض الخليجية

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كشف مصدر مقرب عن رفض طارق حامد، لاعب وسط فريق ، عدة عروض خليجية خلال الفترة الأخيرة والتى تلقاها عن طريق وكيله أحمد يحيي.

وأضاف المصدر أنه رغم الإغراءات المالية الكبيرة ولكن قرار اللاعب جاء برفض تلك العروض والتمسك بالبقاء للإعتزال داخل جدران القلعة البيضاء.

وينتهي عقد حامد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورحب طارق حامد بالتجديد والتوقيع للفريق ويتبقى فقط الاتفاق على الرتوش النهائية في العقد مع اللاعب قبل توقيع العقود والإعلان عن تجديد التعاقد معه.

المصرى اليوم

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