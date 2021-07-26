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طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لاعبيه بالفوز على منتخب أستراليا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
ويرغب الفراعنة في الفوز على أستراليا، الأربعاء المقبل، وفي انتظار نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين من أجل الصعود لدور الـ8.
وقام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بعقد جلسات مع اللاعبين، وعرض عليهم محاضرات فيديو للمنتخب الأسترالي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف قبل المباراة.
وتقام مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام أستراليا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوم الأربعاء المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.