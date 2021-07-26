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كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي الأولمبي

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كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي المنتخب الأولمبي كواليس جلسات شوقي غريب مع لاعبي الأولمبي

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طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لاعبيه بالفوز على منتخب أستراليا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويرغب الفراعنة في الفوز على أستراليا، الأربعاء المقبل، وفي انتظار نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين من أجل الصعود لدور الـ8.

وقام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بعقد جلسات مع اللاعبين، وعرض عليهم محاضرات للمنتخب الأسترالي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف قبل المباراة.

وتقام مباراة الوطني الأولمبي أمام أستراليا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوم الأربعاء المقبل، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

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