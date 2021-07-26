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«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40%

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«الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40% «الأطباء» توافق على عرض «الأكاديمية العربية» بمنح دراسية لأعضاءها بخصم 40%

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أعلنت نقابة الأطباء، عن موافقة مجلس النقابة على بدء تعاون مشترك بينها وبين معهد الإنتاجية والجودة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك من خلال العرض الذي تقدمت به الأكاديمية بمنح معهد الانتاجية والجودة فرع القرية الذكية للعاملين وأعضاء النقابة نسبة خصم 40%.

قالت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وحدد العرض أن الخصم يكون للمتقدمين للتسجيل في برنامج الماجستير في إدارة الجودة، والدبلومة في ادارة الجودة، والدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة، التابعة للأكاديمية البحرية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات».

وأوضح البيان: «وللإستفادة من برامج الاكاديمية يقوم الطبيب اولا بالحصول على خطاب ترشيح بعد دفع رسوم إدارية 50 جنيه فقط، بلجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة».

المصرى اليوم

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