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أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة»

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أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة» أُصيبت بإعياء شديد.. الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية إلى المستشفى بسبب «طلق الولادة»

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شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدرسة «الشهيد عاطف السادات» الابتدائية، بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، نقل طالبة إلى المستشفى، إثر إصابتها بآلام ما قبل الوضع «طلق ولادة».

وفوجئ المتواجدين باللجنة بدخول طالبة ١٨ عاما، مُقيمة بإحدى القري التابعة لدائرة بلبيس، في حالة إعياء شديدة من تلك التي تسبق الولادة، وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف القريبة من المدرسة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وأوضح مصدر طبي أنه تم وضع الطالبة تحت الملاحظة بالمستشفي، ويواصل الفريق الطبي إجراء الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنها حامل في الشهر التاسع.

كان قد أدى طلاب الشعبة الأدبية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، اليوم، الامتحان في مادة التاريخ، وسط الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وتفقد الدكتور محمد السروي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، سير أعمال امتحان مادة التاريخ، للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

واطمأن وكيل المنطقة أنه لا توجد أي شكوى من مستوى الامتحان وأنه مطابق للمناهج المقررة، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، كما تأكد من مدى توفير كافة مستلزمات التعقيم والتطهير بمقر اللجنة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بعملية تعقيم اللجنة يومياً حرصا على صحة وسلامة الجميع، موجها بضرورة توفير المناخ التربوي والهادئ للطلاب حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في تركيز واستقرار.

وأكد السروي أن غرفة عمليات الامتحانات على اتصال دائم ومستمر مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية بكافة إدارات المنطقة لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على معالجة أية مشكلات تواجه انتظام وانضباط اللجان والعمل على حلها فورا وتذليل كافة العقبات .

المصرى اليوم

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