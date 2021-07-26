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أبلغ مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، مسؤولي الزمالك موافقته على تجديد تعاقده حتى 2024 بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي القلعة البيضاء معه.
وتنتهي إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويرفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد الإعارة والتمسك ببقائه في الموسم المقبل وعودته بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أثنى على مستوى اللاعب في الفترة الماضية بعد تألقه مع الفريق الساحلي.
وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الحالي، وقدم مستويات متميزة منذ إعارته من القلعة البيضاء لسموحة في يناير الماضي، ليجذب أنظار أندية الدوري له في الفترة الأخيرة.