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موقف مصطفى فتحي من تجديد عقده مع

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موقف مصطفى فتحي من تجديد عقده مع الزمالك موقف مصطفى فتحي من تجديد عقده مع

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أبلغ مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، مسؤولي موافقته على تجديد تعاقده حتى 2024 بعد المفاوضات التي قام بها مسئولي القلعة البيضاء معه.

وتنتهي إعارة مصطفى فتحي إلى سموحة بنهاية الموسم الجاري، ويرفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد الإعارة والتمسك ببقائه في الموسم المقبل وعودته بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أثنى على مستوى اللاعب في الفترة الماضية بعد تألقه مع الفريق الساحلي.

وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في الموسم الحالي، وقدم مستويات متميزة منذ إعارته من القلعة البيضاء لسموحة في يناير الماضي، ليجذب أنظار أندية الدوري له في الفترة الأخيرة.

المصرى اليوم

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