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تفاصيل عرض لضم كريم العراقي

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تفاصيل عرض الزمالك لضم كريم العراقي تفاصيل عرض لضم كريم العراقي

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طلب مجلس إدارة المصري البورسعيدي، من اللجنة المؤقتة لإدارة نادي ، 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرض مسئولو القلعة البيضاء، علي مجلس المصري البورسعيدي 12 مليون جنيه بجانب بيع محمد عبد السلام بشكل نهائي، وإعارة أحمد عيد مقابل حصول الزمالك علي كريم العراقي.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام منتخب القسم الثاني، التي ستقام على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب الحالي.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية اليوم الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

المصرى اليوم

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