على الحجار يحضر مفاجأة لجمهوره على مسرح النافورة بالأوبرا

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تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للنجم على الحجار وذلك في الثامنة مساء الخميس 29 يوليو 2021.

يقدم الحجار لجمهوره خلال الحفل كوكبة من أجمل اعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التي اشتهر بها طوال مشواره الفنى بالاضافة إلى العديد من أغانى نجوم الطرب والتى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، في قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا، دارى جمالك، وعلى قد ماحبينا .

يذكر أن النجم على الحجار تغنى بالعديد من الأغانى التي تناقلتها الاجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للاعمال التليفزيونية منها بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة .