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رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

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رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

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علق أيمن صلاح رئيس بعثة منتخب اليد في طوكيو علي خسارة منتخب اليد من أبطال العالم الدنمارك اليوم، واكد ان المباراة مجرد خطوة في المشوار الاولمبي في دوري المجموعات وان الهدف الاكبر هو التاهل اولا للدور الثمانية بمنتخب كامل العدد والقوة لياتي الهدف الاكبر وهو الوصول للمربع الذهبي.

كما أكد أن خسارة مباراة او اثنين في المجموعات ليست باهمية خسارة مباراة دور الثمانية المؤهلة الي قبل النهائي، ولو فاز في كل مبارياته في دوري المجموعات وخسر في الدور الثمانية لن يحقق شيئا لذلك نتعامل مع الامور بهدوء ونعرف متي نضرب بكل قوتنا مشددا علي ان اللاعبين لم يقصروا.

واشار الي ان منتخبنا يسير بخطوات ثابته نحو هدفه وبتركيز وان منتخبنا لعب مباراة كبيرة في مواجهة ابطال العالم وتقدم عليهم في الشوط الاول لكن المباراة لم تنتهي بالفوز، واكد ان فريقه طوي صفحة الدنمارك وتركيزه منذ الان في مواجهة اليابان المقبلة والهدف الفوز.

تجدر الاشارة الي ان منتخبا خاض مباراتين في مجموعته حتي الان في الاولي فاز علي البرتغالي وفي المواجهة الثانية اليوم خسر من الدنمارك بطل العالم لنسختين متتاليتن وامامه مواجهات قوية مع اليابان والسويد والبحرين

المصرى اليوم

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