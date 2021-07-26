أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو

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نجحت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، في الفوز بمباراة الترضية بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

وتغلبت هداية على مايلا باسيكا، لاعبة دولة تونجا، بنتيجة (0-19)، وبالتالي ستواجه ملاك اللاعبة الأمريكية بايجي مكفيرسون، في تمام الثانية ظهرًا للمنافسة على المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية.

ويذكر أن البطلة المصرية توجت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تحصد ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

وحققت هداية الكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.