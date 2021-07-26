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دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

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دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها) دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

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كشفت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية عن أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا وجرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم 6 مرات مقارنة بجرعتين من أسترا زينيكا فقط.

شارك في الدراسة 499 من العاملين في الحقل الطبي منهم 100 تلقوا الجرعات المزدوجة و200 تلقوا جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك في حين تلقى الباقون جرعتين من لقاح أسترا زينيكا.

وتكونت لدى الجميع الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى الخلايا واستنساخ نفسه وأظهرت الدراسة أن كميات الأجسام المضادة التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت تطعيما مزدوجا تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين من لقاح فايزر.

كانت دراسة بريطانية أظهرت الشهر الماضي نتائج مماثلة، وتؤيد هذه البيانات قرار عدة دول تقديم بدائل للقاح أسترا زينيكا في الجرعة الثانية وذلك بعد ربط هذا اللقاح بحدوث جلطات دموية.

المصرى اليوم

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