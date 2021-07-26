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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاحها معرض «ديارنا» مارينا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور محافظ مرسى مطروح اللواء خالد شعيب والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، ويستمر لمدة شهر حتى ٢٥ اغسطس بمنطقة مارينا ٥ في الساحل الشمالي.

كما شهد افتتاح المعرض مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان محمد أبوداود والفنان سامح الصريطي والفنانة فلك نور والاعلامية لميس سلامة ونجمة السوشيال ميديا اسما روؤف ونجوم الفن والمجتمع.

بمشاركة محافظ مطروح ونجوم الفن والمجتمع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يفتتحان معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، حيث إن هذا المعرض يعد المعرض رقم ١٤ لوزارة التضامن والذي يهدف لترويج المنتجات الخاصة بكل محافظة، مضيفة أن كل حرفة خلفها العديد من الاسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاساسي لـ«ديارنا» التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا» مارينا يضم ١٢ محافظة تعرض منتجاتها، كما تحرص الوزيرة من خلال المعرض على الاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا

وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتشجيع ودعم المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر لمساعدة المصانع على مستوى المراكز والمحافظات لدعم صناعتهم ودورة العمل لديهم.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر والتقدير للهلال الاحمر المصري المشارك في توفير الاجراءات الاحترازية والتعقيم في كافة فعاليات الوزارة.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على اهتمامها بمطروح وزيارتها الثانية خلال شهر مع افتتاح معرض ديارنا بالساحل الشمالى بمدينة العلمين.

وأشاد بتنظيم المعرض والحرص على تدريب وتأهيل العارضين المشاركين وكيفية تسويق منتجاتهم والتى تمثل عددًا من محافظات الجمهورية بمنتجات تراثية وبيئية متنوعة، مع اهمية ما تقوم عليه تلك المعارض من توفير فرص عمل ومصدر اقتصادي للعارضين وأسرهم.

بمشاركة محافظ مطروح ونجوم الفن والمجتمع وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يفتتحان معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمارينا

وأشار إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى على اقامة المعرض القادم بمطروح والتنسيق لاختيار المكان الملائم بما يسع مزيدًا من العارضين.

وتتضمن المعروضات في معرض «ديارنا» مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.