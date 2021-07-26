«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل

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حاولت الفنانة بسنت شوقي ممازحة زوجها الفنان محمد فرّاج أثناء مشاهدته لمباراة فريقه المُفضل النادي الأهلى.

كانت «شوقي» تسجل فيديو دون أن يعلم «فراج» وتقول له إن «النادي الأهلي يفوز في المباريات بفعل مساندة الحكام»، ويرد عليها: «أهلي جدة ولا أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي مصر بيكسب بالتحكيم.. مجنونة!».

ونشرت مقاطع الفيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، الإثنين، وكان «فراج» يتابع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري، التي انتهت بفوز الفريق الأول في الدقائق الآخيرة.

يذكر أن الثنائي عقدا زفافهما، في يونيو الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء، وبدأ الحفل بدخول محمد فراج وبسنت شوقي على «بسكلتة» على أنغام أغنية «حاجة غريبة» من فيلم «معبودة الجماهير» في مشهد مشابه لما قدمته الفنانة شادية مع عبدالحليم حافظ.