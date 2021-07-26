أخبار عاجلة

الطائف.. متعة التسوّق بين الأسواق الشعبية والحديثة في "صيف السعودية" -
أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي -
صعب على الآباء.. 6 نصائح لتشجيع الأطفال على تناول الفاكهة والخضار -
"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة -
اكتشف محمود عبدالعزيز ومديحة كامل من مدارس اسكندرية -
بالطبل على جركن.. استمع إلى أغانى البدور من العم حسان وأطفاله -
البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل) -
عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب -
إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و56 شخصًا آخرين (الأسماء والتفاصيل) -
بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل

Print
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل «الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل

لاقتراحات اماكن الخروج

حاولت الفنانة بسنت شوقي ممازحة زوجها الفنان محمد فرّاج أثناء مشاهدته لمباراة فريقه المُفضل النادي الأهلى.

كانت «شوقي» تسجل دون أن يعلم «فراج» وتقول له إن «النادي الأهلي يفوز في المباريات بفعل مساندة الحكام»، ويرد عليها: «أهلي جدة ولا أهلي مين؟ أهلي بتاعنا اللي بيكسب بالتحكيم.. مجنونة!».

ونشرت مقاطع الفيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، الإثنين، وكان «فراج» يتابع مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري، التي انتهت بفوز الفريق الأول في الدقائق الآخيرة.

يذكر أن الثنائي عقدا زفافهما، في يونيو الماضي وسط حضور عدد كبير من الأهل والفنانين والأصدقاء، وبدأ الحفل بدخول محمد فراج وبسنت شوقي على «بسكلتة» على أنغام أغنية «حاجة غريبة» من فيلم «معبودة الجماهير» في مشهد مشابه لما قدمته الفنانة شادية مع عبدالحليم حافظ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

بالفيديو.. مصري يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يردّ: "هذا عيب"

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

مصرع عامل ونجله غرقا في ترعة بقنا

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)

صندوق تحيا مصر ينظم قافلة حماية اجتماعية في سانت كاترين (صور)