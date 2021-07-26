أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟

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أملٌ أخير أمام هداية ملاك، لاعبة التايكوندو المصرية، للحصول على البرونزية، بعد فوزها أمام مايلا باسيكا، لاعبة دولة تونجا في دور الترضية.

تأهلت لورين ويليامز اللاعبة البريطانية إلى نهائي منافسات التايكوندو لوزن تحت 67 كج بعد الفوز على روث جبابجي اللاعبة الإيفوارية بنتيجة 24-18.

فوز لورين ويليامز أعاد أمل البرونزية لـ هداية ملاك، إذ تحولت اللاعبة المصرية لمنافسات الترضية.

وفي حالة فوز هداية ملاك، ستواجه بايجي ميكفيرسون الأمريكية الساعة 2 ظهرا على الميدالية البرونزية.

أما لورين ويليامز، فستواجه ماتيا ييليتش الكرواتية في النهائي.

يذكر أن هداية ملاك صاحبة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، لكن في وزن 57 جج.