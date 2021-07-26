إصابة شخصين بوباء كورونا في المنيا.. واستمرار توافد المواطنين على مراكز التحصين

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أكد معامل التحاليل المركزية بوزارة الصحة، والإقليمية في المنيا، إصابة شخصين اثنين في مدينة المنيا، بـ وباء كورونا، وسلبية باقي العينات من الإصابة.

فيما حرص مواطنين التوافد على 16 مركزًا، و7 فرق متنقلة، للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المنيا، رغم انخفاض معدلات الإصابة بالوباء، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد أعلن العمل بـ7 فرق طبية، و16 مركز معتمد، للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والتواجد داخل المدن والقرى لتوفير الخدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 16 مركزًا، و7 فرق طبية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس» ودور الرعاية والمنشات العامة التي يتردد عليها المواطنون.