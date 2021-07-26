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الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه

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الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق مليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة، وصاروخا بالستيا باتجاه جازان، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الدائم والثابت، بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة، واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام. وأكدت وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة العربية الشقيقة، في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مجددة التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

جي بي سي نيوز

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