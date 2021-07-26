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في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

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في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية
وجّه بإزالة عدة مواقع لمجموعة من الباعة المخالفين وتطبيق الإجراءات نظامًا

في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ فيما تم إزالة عدة مواقع لمجموعة من الباعة المخالفين وتطبيق الإجراءات المعمول بها نظامًا بحقهم؛ لافتًا إلى أن الأمانة مستمرة في جهودها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة.

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات؛ وذلك لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، بالتعاون مع شرطة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية.

وقام الحميدي بجولة مفاجئة شملت عدة مواقع متفرقة بمدينة أبها، وأكد أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

وأكد خلال جولته أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قِبَل سمو أمير منطقة عسير، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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