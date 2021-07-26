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استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

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استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا! استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!
"" خضع للاختبار المعرفي وحصل على العلامة الكاملة 30

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء

توقّع الطبيب السابق في البيت الأبيض "روني جاكسون"؛ أن يتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ باستقالته أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه؛ وذلك لقدراته الصحية المتدهورة، على حد وصفه.

وأشار الطبيب جاكسون في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي غير لائق صحياً لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ خضع للاختبار المعرفي وحصل على 30 علامة من أصل 30، وهو اختبار بالغ الصعوبة"، مشيراً الى أنه في حال إخضاع بايدن لذات الاختبار لن يكون قادراً على تجاوزه".

وتابع: "هناك شيء ما يحدث بجدية، وقد يستقيل الرئيس أو سيتم إقناعه بالاستقالة من منصبه في المستقبل القريب لأسبابٍ طبية، حيث إنه غير قادر على أداء واجباته كرئيس"، على حد وصفه.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في شهر مايو الماضي، إن "بايدن" كان من المقرر أن يخضع لفحص جسدي سنوي "في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام"، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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