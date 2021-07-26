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رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

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رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

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احال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.

حيث أحال قرار رئيس جمهورية العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

و أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

المصرى اليوم

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