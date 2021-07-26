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«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

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«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا «تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

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يعقد المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اجتماعه الشهري لمناقشة عدة محاور من أبرزها، استعدادات مديرية الصحة، والوحدات المحلية، والأجهزة المعنية، لمواجهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد

ويناقش الاجتماع بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية. قرار وزير التنمية المحلية المتعلق بالاشتراطات الخاصة بقانون البناء الجديد.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة، الاشتراطات البنائية للمباني التي ستقام علي جانبي المحاور بين المراكز والقرى والمدن. بالإضافة الي نسب تنفيذ مشروع حياة كريمة، وتوفير الأراضي لإقامة المشروعات الخدمية بالقرى.

المصرى اليوم

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