إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

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أصيبت طالبتان الأولى بغيبوبة سكرية ،والثانية بحالة إغماء ،وتم نقل الطالبتين لمستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الصحية، تلقت إشارة من غرفة عمليات التربية والتعليم وكذلك المحافظة، بإصابة الطالبة «ن. ع. ي»، طالبة بالقسم العلمي بلجنة مدرسة الثانوية بنات بسيدي سالم بغيبوبة سكرية،ونقلتها سيارة الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي،تم اجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطالبة داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.

كما تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة اشارة بإصابة الطالبة «ش.ج.ا» الطالبة بمعهد فتيات دسوق بحالة اغماء، ونقلتها سيارة الاسعاف لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج الازم.