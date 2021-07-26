أخبار عاجلة

لاعب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا -
حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل -
قبل بداية حملة الدفاع عن لقبه.. 5 أسباب تؤدّي لعدم فوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي -
الاحصاء : تراجع البطالة لـ 7.3 % خلال الفترة من ابريل - يونيو 2021 -
البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ بالستي -
الشرقية.. ضبط 187 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر بعد ثبوت إصابتهم بكورونا -
‬"طالبان" تعلن عن إجراء مفاوضات لتسليم العاصمة كابول -
"جونسون" سيدعو إلى اجتماع طارئ للبرلمان لبحث اجتياح "طالبان" لأفغانستان -
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمهما في المنطقة الشرقية -
"الحج" عن وصول طلائع المعتمرين من الخارج: منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

Print
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت طالبتان الأولى بغيبوبة سكرية ،والثانية بحالة إغماء ،وتم نقل الطالبتين لمستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الصحية، تلقت إشارة من غرفة عمليات التربية والتعليم وكذلك المحافظة، بإصابة الطالبة «ن. ع. ي»، طالبة بالقسم العلمي بلجنة مدرسة الثانوية بنات بسيدي سالم بغيبوبة سكرية،ونقلتها سيارة الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي،تم اجراء الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للطالبة داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.

كما تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة اشارة بإصابة الطالبة «ش.ج.ا» الطالبة بمعهد فتيات دسوق بحالة اغماء، ونقلتها سيارة الاسعاف لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج الازم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل)

البدء بالمحال التجارية والمكاتب .. «إسكان النواب» تتحدث عن الإيجار القديم (تفاصيل)

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

عميد «علوم سياسية القاهرة»: مصر لديها تجربة فريدة ومتكاملة في ملف تمكين الشباب

إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و56 شخصًا آخرين (الأسماء والتفاصيل)

إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية و56 شخصًا آخرين (الأسماء والتفاصيل)

بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية

بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بالحسينية