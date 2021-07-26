لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، اللقاء الرياضي لذوي الهمم، لمشروع وزارة الشباب والرياضة، الذي تنفذه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بنادي الإرادة والتحدي بالمحافظة، جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على تبنيه مطالب ذوى الهمم، ودعمه الكامل لهم، واصفاً اياهم بانهم ذوي كفاءات ومواهب مميزة تستحق الاحترام والتقدير، مشيراً الى الاهتمام الذي تولية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إن ممارسة الرياضة بالنسبة لذوي القدرات الخاصة هي غاية وليست وسيلة، لما لها من أثر بالغ في حياتهم، فهي تكسبهم خبرات، و تساعدهم على التمتع بالحياة، و تخرجهم من العزلة ودمجهم في المجتمع.

لذوي الهمم

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل الشباب والرياضة، معرباً عن سعادته بإقامة اللقاء الرياضي للأبطال ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا للعمل على دمج أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة داخل المجتمع المصري، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع، حيث تم إهداء جوائز للفائزين من ابطال اللقاء، جاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد عبد العال، منسق المشروع بالوزارة، الدكتور محمد غازي مدير الإدارة.

يذكر أن عدد كبير من الأبطال الرياضيين ذوى القدرات شاركوا في أداء العديد من المنافسات في كافة الألعاب من تنس طاولة ، مصارعة ذراعين وكرة سرعة ، ورفع الأثقال ، ألعاب قوى معاقين ، اللقاء يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لأصحاب الهمم ، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين، علاوةً على تكثيف الأنشطة الرياضية بالجامعات والاهتمام بالأشخاص ذوي القدرات الخاصة.