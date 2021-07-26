التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور)

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شنت الأجهزة التنفيذية في مجالس المدن والقرى بمحافظة القليوبية حملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة مخزن بمنطقة سرياقوس دائرة مركز الخانكة بدون ترخيص يقع على مساحة 1200 متر وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف

كما تم ضبط «خلاطة» أثناء الشروع في صب طابق مخالف في أحد المنازل بقرية القلج وتم مصادرة الخلاطه وحجزها بديوان عام مجلس مدينة الخانكة

وقامت االوحدة المحلية بأجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بضبط حالة صب سقف الطابق الأول العلوى خارج الحيز العمراني بناحية الصالحية وتم عمل إيقاف وتحرير محضر بالشرطة وفرض الحراسة اللازمة كما قام محمد ابو النور رئيس الوحدة المحلية في اجهور بتنفيذ إزالة لحالة تعدى على الأرض الزراعية ومصادرة المعدات وتحرير محضر للمخالف.

وتصدى ايمن حسين رئيس الوحدة المحلية بقرية إكياد دجوى لحالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية جزيرة الاحرار دائرة الوحدة وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ازالة تعديات على الاراضى الزرايعة فى الخانكة