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٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد

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٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد ٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، ان نسبة الحضور لطلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة ،اليوم الاثنين، لإداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بلغت ٩٩.١٤%.

وأضاف أن لجان امتحانات الثانوية العامة استقبلت طلاب الشعبة العلمية لإدلاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في اليوم الحادي عشر من ماراثون الثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية وقائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من أعمال التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات والتباعد .

وأوضح أن المتابعة اللحظية مستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات، بجانب توفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لإداء الامتحانات وتذليل كافة العقبات، والتواصل مع غرفة الوزارة والمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بالمراكز، وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور وتوفير الجو الآمن والملائم الطلاب لضمان سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة .

المصرى اليوم

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