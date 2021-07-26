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قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل)

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قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل) قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل)

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قبل نهاية عامه الثاني من الرئاسة، وعلى مائدة أشبه بمائدة «العشاء الأخير»، اتخّذ الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات ثورية أطاحت بـ«عفن» جماعة الإخوان من بلاد، الأمر الذي وصفته حركة «تمرد تونس»، بأن «الرئيس أتی حاميا للبلاد التي عانت ويلات الإرهاب وويلات الفساد السياسي».

قالت الحركة، في بيان، الاثنين، إن «حركة تمرد تونس ناضلت ومازالت تناضل ضد منظومة الاستبداد والفساد وخاصة الإرهاب».

وأضاف البيان: «حركة تمرد تونس تؤكد على ضرورة الحفاظ على ديمقراطية الدولة ومدنيتها، ووجوب تسخير كل الوسائل القانونية والأمنية والعسكرية للحفاظ عليها ضد منظومة نهبت شعب تونس وقتلت من خدم مصلحة وطننا العزيز لسنوات وسنوات، داعية الشعب للالتفاف حول مؤسسات الدولة الوطنية، والصمود ضد من قام بإنهاك الدولة وعدم خدمة مصالح الشعب وتلبية حاجيات الشعب الذي قام بثورة لم ينعم بثمارها يوما».

كما دعت حركة تمرد تونس رئيس الدولة إلى الالتزام بوعوده ومحاسبة كل من ثبتت ادانته بالفساد وضد الدولة من نواب ومسؤولين وعلى رأسهم نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وعملاؤهم.

العصفور النادر

بدون لافتات ضخمة أو «بروباجندا» عميقة، فقط بلغة عربية مُنمقة، صوت جهوري، وقليل من المال، طفا «الأستاذ قيس سعيد»، كما يُطلق عليه محبوه، على سطح الساحة السياسية، قادمًا من خلفية أكاديمية جعلتهُ يتسرب إلى الأوساط السياسية، عقب سقوط نظام بن على، إذ كان يظهر ليُعطي رأيه في الكثير من المسائل، بصفته «أستاذ قانون دستوري».

المصرى اليوم

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