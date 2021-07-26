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لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف"

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لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف" لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف"
ضمن خطط الوزارة لبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق مستهدفات برامج التحول والرؤية

لتوطين القطاعات التي يشرف عليها

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ومثّل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.

تأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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