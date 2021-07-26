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أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
بعد 1233 جولة في الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام

أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1233 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى خلال الفترة من 15- 24 يوليو الجاري، 1923 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

ودعت الجميع للتكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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