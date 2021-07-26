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البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم

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البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم

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اعلنت إدارة البورصة المصرية، أن مدة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من المؤسسة العربية المصرفية لشراء عدد 300 مليون سهم والذي يمثل حتى 100% من رأس المال المصدر لبنك بلوم هو عشرون يوما.

وأوضحت البورصة في بيان لها أن فترة سريان العرض تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وحتى نهاية جلسة تداول 5 أغسطس القادم.

وأشارت إلى أن سعر العرض 22.33 جنيه للسهم (عملة التنفيذ والتسوية بالمعادل 1.42 دولار أمريكى للسهم).

يذكر أن الرقابة المالية وافقت في 18 يوليو الجاري على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC حتى عدد 300 مليون سهم تمثل حتى نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك بلوم مصر. ويقوم بدور المستشار المالي لمقدم العرض بالخارج، اتش .اس.بي.سي الشرق الأوسط ليمتد.

ويقوم مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لمقدم العرض، وتتولى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.

المصرى اليوم

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