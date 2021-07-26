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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح  .. والموعد النهائي

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح  .. والموعد النهائي رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح  .. والموعد النهائي

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تشغل نتيجة الدبلومات الفنية أكثر من 800 ألف أسرة من الطلاب فى الصف الثالث الثانوي الفني، ويرتفع البحث على جوجل مع مرور الوقت كلما اقتربب موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021، ويبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، المختلفة لكل من الدبلوم الصناعي وكذلك الدبلوم التجارى وأيضًا الدبلوم الزراعي بالإضافة إلي دبلوم الثانوية الفندقية، ومن أكثر النتائج التى يتم البحث عنها بشكل كبير هي نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021.

أكدن مصادر فى وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيتم اعلانها بنهاية هذا الأسبوع وغالبًا يوم الخميس المقبل وبحد أقصي يوم السبت 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وذلك عقب قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماد النتيجة رسميًا.

تقدم هذا العام لخوض امتحانات الدبلومات الفنية 2021 عدد 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وذلك فى الامتحانات التى انتهت يوم الخميس أول يوليو الماض، وشارك 212 و951 ألفًا من المراقبين والمشرفين والمعاونين ورؤساء اللجان فى الإشراف على لجان الامتحانات والتى بلغ عددها 3 آلاف و11 لجنة امتحانية، تم أداء ألف و431 مادة امتحانية لمختلف أنواع الدبلومات الفنية وشعبها الدبلومات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

وانتهت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يوم 10 يوليو الماضي والتى بدأت يوم 19 يونيو الماضي، وشارك فيها 45 ألفًا من المصححين، وتجري حاليًا أعمال المراجعة النهائية قبل اعتماد النتيجة نهائيًا من وزير التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح

انتشرت عدد من الروابط غير الصحيحة لنتائج الدبلومات الفنية 2021، ونقدم هما الرابط الصحيح الذي يمكن أن يدخل الطلاب فور إعلان النتيجة والمتوقع يوم الخميس المقبل باذن الله، عبر الضغط على هنا على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تستطيع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الدخول على موقع من الرابط بأعلي ثم اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على رابط النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (الرابط بأعلي).
  • يقوم الطالب باختيار اسم الدبلوم المسجل فيه (الدبلوم الصناعي / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجاري / الدبلوم الفندقي ).
  • يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه.
  • يضغط الطالب بعد الانتهاء على زر عرض النتيجة.

مواعيد تقيدم التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2021 بعد اعلان النتيجة التقدم بتظلم من النتيجة فى المواد التى غير مقتتعين بدرجاتهم فيها وفق القواعد المعلنة من وزارة التربية والتعليم وذلك فى اليوم من اليوم التالي مباشرة لاعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسميًا نتيجة الدبلومات الفنية.

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