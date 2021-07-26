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لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه

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لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان «مكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره وأشكاله»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، عن طريق البث المباشر عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية ،بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها كيف تفرد الدين الإسلامي بمكافحة الفساد وهو إساءة استعمال للسلطة العامة، أو الوظيفة العامة في تحقيق كسب خاص، ويوضح أبرز صور الفساد كالسرقة والإختلاس والرشوة والتربُّح من الوظيفة، واستغلال الجاه والسلطان والإهمال والتقصير وعدم الإنضباط ،والواسطة والمحسوبية والتبذير والغش والتدليس، وكذلك عرض الآثار السلبية لهم، ويؤكد على دور المجتمع في تعزيز قيم النزاهة والشرف.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية ،وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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