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«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها

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«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها «الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها

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في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها وذلك بالتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، إن محافظة الفيوم هي نقطة البداية لانطلاق هذه الحملة الإعلامية، وهو الأمر الذي كان قد تم الاتفاق عليه خلال زيارة المحافظة نهاية عام 2019 في ضوء تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المجلس القومي للمرأة.

ووجهت الوزيرة خالص الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على التعاون وتضافر الجهود حتى تؤتي مبادرة «مراكب النجاة» ثمارها وتصل إلى كل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى استمرار التواصل مع باقي المحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية لمتابعة تنفيذ الحملة الإعلامية.

وكانت محافظة الفيوم بدأت تنفيذ الحملة الإعلامية بنشر ملصقات توعوية على وسائل النقل الأكثر استخدامًا هناك، وهي ملصقات تحمل عبارات توعوية: مثل «ايدنا في إيدك وسيبك من طوابير الموت» و«خليك سندهم.. ماتفوتهمش لوحدهم» و«حلمك.. مشروع في بلدك يكبر وتكبر معاه» و«خليك سندي.. ماترميش شقايا في البحر» و«مشروعك في بلدك هيكبر معاك.. لا للهجرة غير الشرعية» و«راجع نفسك.. ماترميش نفسك في البحر».

كانت وزارة الهجرة قد بدأت في تفعيل أهداف ومحاور المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تنفيذًا للتكليفات المباشرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح للوزارة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2019، وهي المبادرة التي جاءت استكمالاً لنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتستهدف توعية الشباب والمرأة للحفاظ عليهم من مهالك هذه الظاهرة السلبية، مع إتاحة البدائل الآمنة للفئات المستهدفة.

المصرى اليوم

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